"Можно было и выше" - ростовчане о памятнике "Героям Донбасса"

В Ростове-на-Дону торжественно открыли памятник "Героям Донбасса".

Русская служба Би-би-си узнала у местных жителей, как они относятся к новому монументу в городе.

Военный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года. Власти Украины, независимые наблюдатели и журналисты неоднократно сообщали о том, что помимо добровольцев из России в конфликте на стороне самопровозглашенных республик принимают участие кадровые российские военные. Власти России регулярно заявляют, что российских военнослужащих в Донбассе нет.