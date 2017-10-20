Том Хэнкс: имя Вайнштейна станет нарицательным

Актер и режиссер Том Хэнкс в интервью Би-би-си рассказал о своем отношении к скандалу с Харви Вайнштейном. "У каждого актера есть подобные истории о так называемых "кастингах через постель", - сказал Хэнкс.

По мнению Хэнкса, для Вайнштейна уже нет пути назад, его жизнь разделилась на "до" и "после".

Почти 40 женщин за последнее время обвинили Харви Вайнштейна, одного из самых успешных продюсеров Голливуда, в сексуальном насилии и домогательствах.

Вайнштейн отвергает обвинения и утверждает, что все происходило по обоюдному согласию.