ТВ-новости: Голливуд против Харви Вайнштейна

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 13 октября:
- Еще одна актриса обвинила Харви Вайнштейна в изнасиловании. Расследования начала полиция Лондона и Нью-Йорка.
- Курды готовятся оборонять Киркук. Сообщается, что на город идет иракская армия, хотя сам Багдад это отрицает.
- Оппозиция переходит от уличных протестов к участию в выборах. Венесуэла готовится к новому голосованию.
- В британских канализациях ведут борьбу с жирбергами - глыбами жира и мусора. Избавиться от них не так-то просто.