ТВ-новости: Голливуд против Харви Вайнштейна
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ТВ-новости: Голливуд против Харви Вайнштейна

  • 13 октября 2017

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.

В выпуске за 13 октября:

  • Еще одна актриса обвинила Харви Вайнштейна в изнасиловании. Расследования начала полиция Лондона и Нью-Йорка.
  • Курды готовятся оборонять Киркук. Сообщается, что на город идет иракская армия, хотя сам Багдад это отрицает.
  • Оппозиция переходит от уличных протестов к участию в выборах. Венесуэла готовится к новому голосованию.
  • В британских канализациях ведут борьбу с жирбергами - глыбами жира и мусора. Избавиться от них не так-то просто.

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