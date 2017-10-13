Турчак о нападении на Кашина: "Олега использовали втемную"

В четверг, 12 октября, Андрея Турчака назначили исполняющим обязанности секретаря генсовета партии "Единая Россия". На следующий день на встрече с журналистами Турчак ответил на вопрос о его возможной связи с нападением на журналиста Олега Кашина.

"По поводу этой ситуации уже неоднократно давались комментарии. Кроме как провокацией я это назвать не могу", - так ответил Андрей Турчак на вопрос о том, не считает ли он, что сообщения о его связи с нападением на Кашина могут компрометировать "Единую Россию".

"Расценивать это можно только как попытку захвата бизнеса. Олег здесь был просто использован втемную", - заявил Турчак.

Сам Олег Кашин считает, что после отставки Турчаку еще не раз придется отвечать на неприятные вопросы в связи с делом о нападении.

"Соглашаясь на эту должность, Турчак должен был понимать, что она очень публичная и что теперь ему будет сложнее прятаться от вопросов по моему поводу, - сказал Кашин Русской службе Би-би-си. - Думаю, ему стоит смириться с тем, что его репутация связана с моим делом, а про правоохранительные органы все правильно, но непонятно, почему он боится очных ставок с исполнителями, прямо называющими его заказчиком".