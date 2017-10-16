"Сам в Сирию не еду и друзей отговариваю"

В Ростове-на-Дону открыли памятник "героям Донбасса". В церемонии принимали участие члены "Союза добровольцев Донбасса" - россияне, участвующие в военном конфликте на востоке Украины.

Русская служба Би-би-си узнала, что они думают о своих товарищах, уехавших в Сирию воевать с джихадистской группировкой "Исламское государство" (признана террористической и запрещена во многих странах, включая Россию).

"Я же знаю, какая там ситуация. Сам туда не еду и друзей отговариваю", - рассказывает Михаил. По его словам, многие из тех, с кем он воевал в Украине, теперь воюют в Сирии.

Добровольцы говорят, что те, кто из Донбасса отправился в Сирию, часто попадают в штурмовые отряды и гибнут "ни за что", либо попадают в плен к ИГ.

Международные наблюдатели не раз заявляли, что Россия поддерживает пророссийские военные соединения на востоке Украины. В том числе и через помощь добровольцам. Некоторые из них ранее подтверждали Би-би-си, что их действия координировались российским военными.

Тем не менее, власти России последовательно отрицают участие в конфликте на востоке Украины.

А вот в Сирии, по официальным данным, от России, напротив, воюют только кадровые военные.

"Если там [в Сирии] и есть какие-то российские граждане, это не по линии государства и к минобороны не имеет никакого отношения", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.