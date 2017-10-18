Выборы в Эстонии - теперь с 16 лет

На муниципальных выборах в Таллине впервые смогли проголосовать подростки с 16 лет. Таким образом власти Эстонии хотят привлечь молодежь к участию в политической жизни страны.

Даниилу 17 лет, он еще учится в 11 классе. Но и он решил прийти на выборы. "Очень важно, чтобы к людям прислуштвались. Неважно, какого они возраста и национальности",- говорит Даниил.

В Эстонии на выборы в местное самоуправление допускают также иностранцев и даже неграждан.

Сергей переехал в Таллин из Москвы 7 лет назад со своей семьей. Он тоже пришел на выборы и ждёт, что новый состав городской думы улучшит инфраструктуру в его районе.

Юрий, наоборот, родился, вырос и всю жизнь прожил в Эстонии. Тем не менее - он негражданин. Юрий не может избираться и голосовать на парламентских выборах. Но на муниципальное голосование он пришел.

После восстановления независимости Эстонии статус негражданина присвоили тем, кто приехал в страну еще во времена СССР.

Сейчас в Эстонии остается около 80 тысяч неграждан. Это примерно 6% от населения страны.