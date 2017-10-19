Путин ответил анекдотом на вопрос об участии в выборах-2018

На заседании клуба "Валдай" один из участников дискуссии спросил Владимира Путина об участии в президентских выборах 2018 года.

Политолог Федор Лукьянов заявил, что если Путин не пойдет на новый президентский срок, по нему будут скучать не только члены клуба "Валдай", но и "мировая общественность". Владимир Путин отшутился, рассказав анекдот "с бородой".

Владимир Путин не объявлял о намерении участвовать в президентских выборах в 2018 году.