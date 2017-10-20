Венеция против туристов: поможет ли независимость от Италии?

Каждый год в Венецию приезжает 25 миллионов туристов - это больше, чем население целой Австралии. И городу все тяжелее справляться с таким потоком людей.

Круизные лайнеры загрязняют воду, а волны размывают фундамент древних зданий. Достается городу и от некоторых туристов.

Алессандро живет в Венеции и работает экскурсоводом. "Недавно какие-то вандалы плавали в каналах, прыгали с мостов. И еще они оставляют в округе мусор. Это нехорошо, - рассказывает Алессандро. - Мы хотим настоящих туристов. Тех, кто ценит историю и искусство, музеи. Тех, кто уважает наш город".

Из-за туристов на улочках Венеции появляется все больше дешевых сувениров из Китая, а уникальные производства и мастерские - закрываются.

Пьеро Дри – один из пяти в мире мастеров по изготовлению весел для гондол. 10 лет назад он бросил карьеру астронома и решил освоить ремесло своих предков.

"Много, слишком много лет люди думали только о быстрых деньгах и массовом туризме. Но так мы теряем наши традиции и нашу землю. Наше поколение ответственно за то, чтобы попытаться что-то изменить в Венеции", - считает Пьеро.

Но не все видят в туристах лишь угрозу. Например, активистка Валерия Дюфло считает, что нужно лишь направить людские потоки в нужное русло.

"Туризм нужен. Это простая математика. Люди, которые думают о Венеции и своих действиях, могут очень помочь местному бизнесу", - считает Валерия.

Тем не менее, пока население города сокращается на полторы тысячи человек в год. 22 октября в Венеции пройдет референдум о независимости.

Некоторые считают, что городу поможет автономия. Другие, напротив, видят в этом угрозу. Сходятся все в одном: если оставить все как есть, красоты Венеции могут не сохранится для следующих поколений.