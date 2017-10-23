Как в Берлине протестуют против ультраправых в Бундестаге

Тысячи человек в Берлине вышли на акцию протеста против депутатов партии "Альтернатива для Германии" (AfD).

Люди принесли с собой плакаты и транспаранты с надписями "Остановите AfD", "Мое сердце бьется за разнообразие" и "Нет расизму в парламенте".

На парламентских выборах, которые прошли в сентябре 2017 года, AfD набрала 12,6% голосов и стала третьей по величине партией Бундестага. Этот случай - первый с 1950-х годов, когда ультраправые смогли пройти в немецкий парламент.

AfD отвергает все параллели с нацистами, но в то же время проводит кампании по борьбе с "исламизацией" Запада.