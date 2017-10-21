Сестра Набокова - о поездке в село, где писатель провел детство
100 лет назад, сразу после октябрьской революции 1917 года, дворянской семье Набоковых пришлось покинуть свои имения и бежать в Крым. Чуть больше года спустя они уехали из России навсегда.
- Путешествие в памяти. Сестра Набокова - о поездке в Рождествено в 1970-х
- Путешествие в памяти. Сестра Набокова - о первых годах эмиграции
Писатель Владимир Набоков так никогда и не вернулся в Россию, но в его творчестве тоска по потерянной родине стала повторяющейся темой.
В 1970-е годы, после почти 60-летнего перерыва, сестра писателя Елена Владимировна Сикорская посетила село Рождествено, которое молодой Набоков получил по наследству от своего дяди Василия Рукавишникова в 1916 году и провел там свое детство.
В Рождествено Сикорская поговорила с местными жителями и увидела фотографии своих родственников в краеведческом музее.
Программа Натальи Рубинштейн 1989 года из радиоархива Русской службы Би-би-си посвящена воображаемым путешествиям на родину Владимира Набокова. В ней Елена Сикорская рассказывает о своей поездке в места, где прошли молодые годы Набокова.
Стихи и цитаты Владимира Набокова в программе читает Игорь Померанцев.
Третья из трех программ 1989 года о семье Набоковых основана на переписке Елены Сикорской с братом. В интервью с Натальей Рубинштейн сестра Набокова рассказывает, почему им пришлось бежать в 1917 году, как семья жила в первые годы эмиграции в Берлине и Праге, а также о своем вкладе в распространение книг писателя на родине. Благодаря поездке Сикорской в СССР в 70-е его книги появились там в самиздате.
Стихи и цитаты из переписки Владимира Набокова с Еленой Сикорской в программе читают Ефим Славинский, Зиновий Зиник и Татьяна Берг.
Фотографии из семейного архива Сикорских предоставлены изданием NashaGazeta.ch.