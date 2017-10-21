Сестра Набокова - о поездке в село, где писатель провел детство

Правообладатель иллюстрации из семейного архива Сикорских Image caption В октябре 1917 года дворянской семье Набоковых пришлось покинуть свои имения и бежать в Крым

100 лет назад, сразу после октябрьской революции 1917 года, дворянской семье Набоковых пришлось покинуть свои имения и бежать в Крым. Чуть больше года спустя они уехали из России навсегда.

Писатель Владимир Набоков так никогда и не вернулся в Россию, но в его творчестве тоска по потерянной родине стала повторяющейся темой.

В 1970-е годы, после почти 60-летнего перерыва, сестра писателя Елена Владимировна Сикорская посетила село Рождествено, которое молодой Набоков получил по наследству от своего дяди Василия Рукавишникова в 1916 году и провел там свое детство.

В Рождествено Сикорская поговорила с местными жителями и увидела фотографии своих родственников в краеведческом музее.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption В 1970-е годы, после почти 60-летнего перерыва, сестра писателя посетила село Рождествено

Программа Натальи Рубинштейн 1989 года из радиоархива Русской службы Би-би-си посвящена воображаемым путешествиям на родину Владимира Набокова. В ней Елена Сикорская рассказывает о своей поездке в места, где прошли молодые годы Набокова.

Стихи и цитаты Владимира Набокова в программе читает Игорь Померанцев.

Правообладатель иллюстрации SIKORSKY FAMILY ARCHIVES Image caption Благодаря поездке Сикорской в СССР в 70-е его книги появились в самиздате

Третья из трех программ 1989 года о семье Набоковых основана на переписке Елены Сикорской с братом. В интервью с Натальей Рубинштейн сестра Набокова рассказывает, почему им пришлось бежать в 1917 году, как семья жила в первые годы эмиграции в Берлине и Праге, а также о своем вкладе в распространение книг писателя на родине. Благодаря поездке Сикорской в СССР в 70-е его книги появились там в самиздате.

Стихи и цитаты из переписки Владимира Набокова с Еленой Сикорской в программе читают Ефим Славинский, Зиновий Зиник и Татьяна Берг.

Фотографии из семейного архива Сикорских предоставлены изданием NashaGazeta.ch.