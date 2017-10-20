Выпуск теленовостей Би-би-си: Мединский остался со степенью

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых новостях дня.
Смотрите в выпуске за 20 октября:
- Министра культуры России Владимира Мединского не лишат степени доктора исторических наук. Мы обсуждаем решение президиума Высшей аттестационной комиссии.
- Мы узнаем, боятся ли жители Сеула начала войны с КНДР. В случае вооруженного конфликта - столица Южной Кореи может стать легкой мишенью для Пхеньяна.
- Мы услышим одного из лучших пианистов и дирижеров планеты Владимира Ашкенази. В свои восемьдесят лет он продолжает работать, в чем убедилась наша коллега.
- В Британии говорят о социальном апартеиде в Оксфорде и Кембридже, там очень мало детей из необеспеченных семей. Мы расскажем, как становятся студентами самых престижных университетов.