Выпуск теленовостей Би-би-си: Мединский остался со степенью
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Выпуск теленовостей Би-би-си: Мединский остался со степенью

  • 20 октября 2017

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых новостях дня.

Смотрите в выпуске за 20 октября:

  • Министра культуры России Владимира Мединского не лишат степени доктора исторических наук. Мы обсуждаем решение президиума Высшей аттестационной комиссии.
  • Мы узнаем, боятся ли жители Сеула начала войны с КНДР. В случае вооруженного конфликта - столица Южной Кореи может стать легкой мишенью для Пхеньяна.
  • Мы услышим одного из лучших пианистов и дирижеров планеты Владимира Ашкенази. В свои восемьдесят лет он продолжает работать, в чем убедилась наша коллега.
  • В Британии говорят о социальном апартеиде в Оксфорде и Кембридже, там очень мало детей из необеспеченных семей. Мы расскажем, как становятся студентами самых престижных университетов.

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