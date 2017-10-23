Заложница "Норд-Оста": "Я думала еще немного и нас отпустят"

15 лет назад боевики захватили заложников в Театральном центре на Дубровке, где показывали мюзикл "Норд-Ост". Жертвами трагедии стали 130 человек, большинство из них погибло в больницах уже после операции по освобождению заложников.

В заложниках оказалась почти тысяча человек - зрители и артисты.

Светлана Губарева вместе с дочерью Александрой и женихом Сэнди была среди них.

В интервью Би-би-си она вспоминает, как прошли три дня, которые навсегда изменили ее жизнь.

Полная текстовая версия интервью Светланы Губаревой будет опубликована вечером 23 октября.