На протесте в защиту русских школ Латвии прочли Горького

В Риге возле министерства образования собрались противники перевода русских средних школ на латышский язык обучения. На акцию пришли около 500 человек - в основном взрослых.

На пикете выступили депутаты Европарламента Татьяна Жданок и Андрей Мамыкин, а также другие активисты и политики. Крупнейшая партия русскоязычного электората "Согласие" официально к протестному движению не присоединилась.

Выступавшие обратились к министру образования Карлису Шадурскису с требованием остановить начатую реформу. Один из пришедших прочитал "Песнь о буревестнике" Горького.

В настоящее время закон о переводе 10-12 классов русских школ на латышский рассматривается в парламенте. Его поддерживает большинство депутатов Сейма.