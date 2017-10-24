Выпуск теленовостей Би-би-си: Собчак о Путине, Навальном и Крыме

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
Смотрите в выпуске за 24 октября:
- Ксения Собчак против всех. Телеведущая представила членов своего избирательного штаба. Моя коллега слушала выступление потенциальной соперницы Владимира Путина.
- Первый после Мао. Имя нынешнего лидера КНР Си Цзиньпина при жизни внесено в конституцию. Мы поговорим о том, что это значит.
- Железный продуктовый занавес. Почему качество еды одних и тех же брендов в странах ЕС восточной и западной Европы так отличается. В Чехии этот вопрос изучал наш корреспондент Юри Вендик.
- А также репортаж корреспондента Би-би-си Сары Рейнсфорд о премьере фильма Алексея Учителя "Матильда".