ТВ-новости: независимость Каталонии и подарок Жириновскому

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
Смотрите в выпуске за 27 октября:
- Каталония провозгласила независимость, Мадрид ее не заметил и отменил. Мы поговорим о самом серьезном политическим кризисе в новейшей истории Испании.
- Автор нашего расследования о том, как российские власти готовятся подарить Владимиру Жириновскому гостиницу в центре Москвы, расскажет нам, откуда такая щедрость.
- Российский след в убийстве Джона Кеннеди. С нашим американским корреспондентом обсудим, что нового мы узнали из публикации рассекреченных в США документов.
- Наша постоянная рубрика "Неудобные вопросы". Сегодня на них отвечают люди с татуировками.