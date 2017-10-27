Папа римский провел сеанс связи с космонавтами на МКС

Папа римский Франциск поговорил с космонавтами на Международной космической станции по видеосвязи и задал им вопросы. Россиянину Александру Мисуркину достался вопрос о любви, его ответ растрогал понтифика.

Беседуя с папой, космонавт Александр Мисуркин сказал, что книга Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц", по его мнению, - лучший пример любви, так как герой книги "был готов отдать свою жизнь для того, чтобы защитить, оберегать и любить свой единственный цветок, свое единственное близкое создание".

"Мне нравится этот ответ. Ясно, что вы поняли то, что так поэтично описал Сент-Экзюпери и что у вас, русских, есть в крови, в гуманитарной и религиозной традиции", - ответил Франциск.