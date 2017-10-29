Большой брат: зачем в Китае столько камер слежения?

Видеокамеры в Китае практически повсюду. Они используют технологию распознавания лиц и фактически следят за жителями страны.

Распознавание лиц помогает, например, искать пропавших без вести и отслеживать преступников. А в больших городах - Шанхае, Пекине и других - камеры с такой технологией используют, чтобы не дать пешеходам переходить дорогу на красный свет.

Фото нарушителей правил дорожного движения появляются на специальных экранах, установленных на перекрестках. Чтобы убрать свое фото с "доски позора", нужно заплатить 20 юаней, или $3.

Полиция считает, что технология распознавания лиц поможет сделать Китай более безопасной страной. Но по мнению многих жителей, с помощью таких видеокамер правительство вмешивается в их личную жизнь.

Тем не менее, Китай не собирается останавливаться. Уже к 2030 году страна хочет стать лидером в области искусственного интеллекта и его использования.