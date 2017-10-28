В лондонской галерее "Тейт Модерн" проходит огромная ретроспективная выставка, охватывающая почти 60 лет творческой деятельности Ильи Кабакова, а в последние десятилетия - Ильи и Эмилии Кабаковых. Называется выставка "В будущее возьмут не всех".

Один из ее главных экспонатов - тотальная инсталляция "Человек, который улетел в космос из своей комнаты" - созданная Ильей Кабаковым в 1982 году метафора эскапизма, бегства от унылой безнадежности советской реальности.

На выставке побывал обозреватель Русской службы Александр Кан.