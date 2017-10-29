Есть ли сексизм в спорте?

В спорте предвзято относятся к женщинам? Или женщины предвзято относятся к спорту?
Как вы думаете, сколько женщин в первой сотне самых высокооплачиваемых спортсменов?
Эти цифры помогут нам разобраться.
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В спорте предвзято относятся к женщинам? Или женщины предвзято относятся к спорту?
Как вы думаете, сколько женщин в первой сотне самых высокооплачиваемых спортсменов?
Эти цифры помогут нам разобраться.