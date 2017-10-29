Есть ли сексизм в спорте?
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Есть ли сексизм в спорте?

  • 29 октября 2017

В спорте предвзято относятся к женщинам? Или женщины предвзято относятся к спорту?

Как вы думаете, сколько женщин в первой сотне самых высокооплачиваемых спортсменов?

Эти цифры помогут нам разобраться.

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