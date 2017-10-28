25% испанского экспорта – товары из Каталонии

Среди каталонцев распространено убеждение, что власти в Мадриде забирают у региона гораздо больше, чем дают. Каталонцы говорят на своем языке, а численность населения (7,5 миллионов человек) сопоставима со Швейцарией.

Столица Каталонии Барселона сегодня является вторым во величине городом Испании. Вот как выглядит Каталония в цифрах.