"Человеческие замки": как в Каталонии строят башни из людей

Каждый год Каталония с размахом празднует День Святого Нарцисса. Одно из развлечений в этот день - выстраивать башни из людей.

Каталонцы называют такие башни "кастиль" или "человеческий замок". По строительству таких акробатических конструкций проходят целые соревнования. Главное - построить башню выше и крепче других.

Сначала самые крупные кастильеры образуют основание башни. Затем другие члены команды "надстраивают" все больше и больше уровней. Самый маленький кастильер - обычно это ребенок - лезет последним. Его задача - забраться на самый верх башни и победно поднять руку.

Сами каталонцы говорят, что "человеческий замки" отражают дух Каталонии. Если люди объединяются, они могут достичь гораздо большего.