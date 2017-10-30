ТВ-новости: Каталонской республики пока не будет. Что дальше?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
Смотрите в выпуске за 30 октября:
- Экс-главе штаба Трампа Полу Манафорту предъявлены обвинения в заговоре против США и отмывании денег. О чем идет речь, поговорим с нашим американским корреспондентом.
- Каталонской республики пока не будет. Мадрид берет под контроль органы власти в теперь уже бывшей автономии. Наш корреспондент работает в Барселоне, узнали у него, что происходит в городе сейчас.
- Жертвы сталинских репрессий как современные хипстеры. Мы поговорили с российским иллюстратором, который представил, как могли бы выглядеть сегодня расстрелянные восемьдесят лет назад молодые люди.
- Мы побываем в студии смешанной реальности компании Microsoft. Корреспондент Би-би-си не обрел там бессмертия, в отличие от его голограммы.