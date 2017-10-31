От президентов США до диктаторов - краткая биография Манафорта

В рамках расследования возможного вмешательства России в американские выборы ФБР обвинило Пола Манафорта в заговоре против США. Манафорту также вменяют отмывание денег и неуплату налогов.
Пол Манафорт возглавил штаб Дональда Трампа в июне 2016 года. Но уже в августе, когда стало известно о его связях с российскими олигархами и Украиной, ушел в отставку.
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Манафорт участвовал в президентских кампаниях Рональда Рейгана и Джоржа Буша-старшего. В 80-е годы он лоббировал интересы диктатора Филиппин Фердинанда Марко и лидера ангольских повстанцев Жонаша Совимби.
Также Манафорт был советником экс-президента Украины Виктора Януковича и консультировал украинскую Партию регионов.