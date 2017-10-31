ТВ-новости: плохие новости для Дональда Трампа
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ТВ-новости: плохие новости для Дональда Трампа

  • 31 октября 2017
  • Мы поговорим о том, кто такой Джордж Пападопулос и почему его откровения представляют для Дональда Трампа плохую новость, - хуже, чем обвинения в адрес Пола Манафорта.
  • Кто такая Амина Окуева, которая была убита на Украине. Ее супруг - Адам Осмаев, обвиняемый в покушении на президента России, получил ранение.
  • Как российской "фабрике троллей" удалось беспрепятственно распространять политическую рекламу и фейковые новости накануне выборов в США. Ответ узнаем у нашего корреспондента.
  • Самые громкие овации иностранцу. Рубрика из Архивов Би-би-си поможет нам оказаться в 1950 году и увидеть, как встречали в Дании Уинстона Черчилля

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