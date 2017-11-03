10 долларов в день: как зарабатывают водители чукуду

В городе Гоме в Демократической республике Конго большим спросом пользуются услуги водителей гигантских самокатов, чукуду. Местные жители используют их, чтобы возить любые тяжести – от дров до цемента.

Профессия водителя такого самоката считается престижной, несмотря на высокую вероятность попасть в ДТП. Ведь, управляя чукуду, за день можно зарабатывать до 10 долларов. При этом большинство жителей Гоми живут на 2 доллара в день.

Сам чукуду стоит около 100 долларов и собирается из запчастей от старых мотоциклов, грузовиков и дерева.

Как говорят местные жители, выйти замуж за водителя чукуду - значит "не умереть от голода".