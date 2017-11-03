Хоспис для пенсионеров Донбасса

На одной из улиц в городе Бровары под Киевом находится дом, двери которого открыты для всех. Его жители живут скромно, но готовы поделиться тем, что у них есть, с каждым, кто оказался в беде. Это - хоспис "Допомога" (укр. - "Помощь"), где помогают пожилым людям.

До 2014 года хоспис находился в городе Артемовск Луганской области, но после начала боевых действий его жители были вынуждены переехать в Киев. Сейчас здесь живут 18 стариков. Все они в свое время остались без поддержки родных и семей.

Каждый человек - это отдельная история, рассказывает координатор хосписа Олег Горбачев. Для него уход за пожилыми людьми - не работа, а зов сердца. Корреспонденты Украинской службы Би-би-си побывали в хосписе "Допомога", пообщались с его жителями и записали их истории.

Видео Анастасии Грибановой и Романа Лебедя.