ТВ-новости: Может ли Трамп отменить лотерею грин-карт?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

Дональд Трамп после нападения узбекского иммигранта на прохожих в Нью-Йорке призвал США отказаться от лотереи гринкарт.

Министр обороны Британии Майкл Фэллон подал в отставку. Ранее стало известно, что 15 лет назад он положил журналистке руку на колено. Что считать сексуальными домогательствами? Отвечают прохожие в Москве и Лондоне.

Столетие декларации Бальфура. Какую роль сыграл небольшой документ, написанный главой британского МИДа в 1917 году, и почему он до сих пор возмущает палестинцев?

Восемьдесят лет одному из самых известных символов Советского Союза - кремлевским рубиновым звездам. Русская служба Би-би-си выяснила, во сколько обходится их содержание.