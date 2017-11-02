Приглашаем на дебаты Би-би-си в Санкт-Петербурге

Хотите побывать на теледебатах Би-би-си в Санкт-Петербурге? Мы будем говорить о том, как революция 1917 года повлияла на развитие России и о пути, который страна выбирает сейчас.

Русская служба Би-би-си проведет дискуссию на русском языке; программа "Global Questions", которая выходит в эфир на телеканале BBC World, - на английском.

Вы сможете предложить свой вопрос и участвовать в записи обеих программ.

Регистрируйтесь прямо сейчас через globalquestions@bbc.co.uk и увидимся 15 ноября в Петербурге!