ТВ-новости: куда делись миллиарды Apple?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
- "Райское досье": что в нем говорится о всемирно известной компании Apple?
- Трамп в Южной Корее: почему президент США выбрал примирительный тон по отношению к КНДР.
- В юбилей революции мы прочли британские газеты столетней давности, которые писали, что германским агентам - Ленину и его соратникам - скоро придет конец.
- А также мы узнали, какую информацию о революционных событиях столетней давности ищут россияне в интернете, и попросили историка ответить на эти вопросы.