ТВ-новости: год назад в Госдуме аплодировали Трампу. А сейчас?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

Помните, как Дональд Трамп говорил, что Китай насилует Америку? Сегодня Трамп в Пекине - и старых метафор он теперь избегает.

Вспомним мы о том, что выборы американского президента состоялись ровно год назад и узнаем, изменилось ли отношение к Дональду Трампу российских депутатов за эти двенадцать месяцев.

А еще увидим анимационный сюжет, посвященный тому, сколь высокую цену заплатили мирные жители за победу над исламистами в Ракке.

И, наконец, увидим памятник Джорджу Оруэллу у здания Би-би-си, в котором мы работаем. Правда, сам Оруэлл - в отличие от нас - свою работу здесь не любил.