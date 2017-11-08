Почти бесплатное жилье в Риге: как поселиться в центре столицы

В центре Риги немало пустующих зданий, которые никак не используются их хозяевами. Сообщество Free Riga с разрешения владельцев осваивает такие строения.

Участники Free Riga селятся в пустующие дома, облагораживают прилегающую территорию, устраивают творческие мастерские.

К сообществу могут присоединиться все желающие. При этом у человека появляется возможность почти бесплатно жить в занятых Free Riga помещениях.

Хозяева домов получают скидку на налог на недвижимость и землю за то, что пустили к себе активистов.