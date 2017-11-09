Бежать из КНДР: что нужно преодолеть на пути к свободе

В среднем тысяча человек каждый год бегут из Северной Кореи. Чаще всего они направляются в Китай - по опасному пути через горы и реки. Хён Сук - одна из них.

Женщина бежала из КНДР в 2013 году. До Китая ей пришлось добираться по реке с настолько сильным течением, что она даже не могла плыть.

"Когда я наконец ступила на землю, я уже теряла сознание. На мне совсем не было одежды, ее сорвало течением", - рассказывает Хён Сук.

По словам женщины, выбравшись на берег, она упала в обморок. А очнулась уже в доме людей, которые приютили ее в Китае.

"Я сделала это, чтобы рассказать миру о Северной Корее", - говорит Хён Сук.