Кадры с места обрушения жилого дома в Ижевске

В четверг, 9 ноября, в Ижевске обрушился подъезд жилого девятиэтажного дома. По информации МЧС, есть погибшие. Общее количество пострадавших пока неизвестно.

Предварительная версия обрушения - взрыв бытового газа. О громком хлопке и вспышке также рассказали очевидцы.

На месте обрушения работают спасатели. Им удалось извлечь из-под завалов двух человек. Однако под обломками могут еще оставаться люди.

Жильцов соседних подъездов перемещают в пункты временного размещения. По неофициальным данным, эвакуировать могут до 500 человек.