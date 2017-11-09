Настоящий Железный человек: британец установил рекорд Гиннесса

В британском Рединге установлен новый рекорд Гиннесса. Изобретатель Ричард Браунинг достиг максимальной скорости при полете в реактивном костюме над водой.

Британец разогнался до 51,53 км/ч над поверхностью озера. Рекорд скорости удалось поставить с третьего раза.

Ричард Браунинг - глава британской компании Gravity Industries, и он сам изобрел "костюм Железного человека".

Общий вес снаряжения составляет около 45 килограммов. Костюм позволяет развивать скорость до сотни километров в час. Но при такой скорости, по словам Браунинга, полетом уже сложно управлять.