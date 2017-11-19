Как еще можно использовать сумки от Louis Vuitton

В Лос-Анджелесе показали, кажется, один из самых дорогих туалетов мира. Его стоимость - $100 000.

Дело в том, что унитаз не просто золотой. Сверху он покрыт чехлом из сумок известного бренда Louis Vuitton стоимостью в $2000 каждая.

Его изготовила художница Ильма Гор. До этого она прославилась ироничными портретами Дональда Трампа в обнаженном виде.

"Унитаз от LV" можно увидеть в шоуруме крупного интернет-магазина Tradesy в Лос-Анджелесе. "Когда Tradesy пришли ко мне с этой идеей, я просто не могла сказать "нет"", - говорит художница.