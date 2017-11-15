Кошка забралась на дерево? Не беда!
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Кошка забралась на дерево? Не беда!

  • 15 ноября 2017

Если кошка забралась на дерево в Сиэтле, штат Вашингтон, перепуганным владельцам есть к кому обратиться.

Canopy Cat Rescue - служба спасения кошек, которую организовали два друга в 2008 году. С тех пор они спасли более 2000 кошек.

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