"Здесь ничего нет": жизнь в лагере для беженцев в Йемене

Число внутренних беженцев в Йемене достигло трех миллионов человек, и гуманитарный кризис принимает масштабы катастрофы.

"Это будет самый страшный голод в мире за многие десятилетия, его жертвами могут стать миллионы человек", - заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоуко, отвечая на вопрос о кризисе в Йемене.

Внутренний конфликт продолжается в Йемене с 2014 года. С одной стороны в нем участвуют хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой - правительственные войска и ополчение, лояльные нынешнему президенту Абд Раббу Мансуру Хади.

С 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает проправительственные силы в стране.

Позже коалиция ввела блокаду транспортных узлов в Йемене, спровоцировавшую резкое ухудшение гуманитарной ситуации в стране.