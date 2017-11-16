Какие города может затопить из-за глобального потепления?

Кажется, что ледники Антарктиды и Гренландии очень далеко от нас. Однако рано или поздно талая вода доберется и до крупнейших городов мира.

Дело в том, что некоторые ледники настолько большие, что изменение их массы может повлиять даже на гравитацию. Таким образом, таяние льда в одной части света может притягивать или отталкивать водные массы в другой.

Ученые в США придумали, как предсказать повышение уровня воды в конкретных точках. В будущем это поможет спасти от затопления такие крупные города мира как Лондон или Нью-Йорк.