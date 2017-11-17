Человекоподобный робот Атлас первым научился делать сальто

Американская компания Boston Dynamics опубликовала видео, где прямоходящий робот впервые смог сделать кувырок назад.
Человекоподобного робота зовут Атлас, и пока он - один из самых развитых роботов в мире. Атлас уже умеет не только прыгать и ходить, но и проходить полосу препятствий или переносить вещи.
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Ученые Boston Dynamics работают над Атласом с 2013 года. По их словам, робот предназначен для участия в поисково-спасательных операциях.