Человекоподобный робот Атлас первым научился делать сальто

Американская компания Boston Dynamics опубликовала видео, где прямоходящий робот впервые смог сделать кувырок назад.

Человекоподобного робота зовут Атлас, и пока он - один из самых развитых роботов в мире. Атлас уже умеет не только прыгать и ходить, но и проходить полосу препятствий или переносить вещи.

Ученые Boston Dynamics работают над Атласом с 2013 года. По их словам, робот предназначен для участия в поисково-спасательных операциях.