Верите, что Земля плоская? Вам в Северную Каролину

В США состоялась первая конференция сторонников теории плоской Земли.

Организаторы Flat Earth International Conference в Северной Каролине надеются, что конференция станет ежегодным событием.

Участников мероприятия объединяет убеждение, что поверхность Земли - плоская.

Они отвергают гелиоцентрическую систему мира, не считая верным представление о том, что Солнце является центральным небесным телом, вокруг которого обращается Земля и другие планеты.

Контраргументы НАСА и других ученых они называют враньем.