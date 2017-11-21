Члены парламента Зимбабве празднуют новость об отставке Мугабе

Президент Зимбабве Роберт Мугабе покинул свой пост, объявил спикер парламента страны Джейкоб Муденда. По его словам, о своей отставке Мугабе известил депутатов в письменном виде.

"Я, Роберт Габриэль Мугабе, в соответствии с пунктом 96 конституции Зимбабве настоящим заявляю о своей отставке", - говорится, в частности, в тексте письма, который Муденда зачитал депутатам.

Полный текст президентского письма появился в сети, однако сам Мугабе еще не делал никаких публичных заявлений по этому поводу.

После прочтения письма в зале заседаний парламента депутаты устроили овацию.