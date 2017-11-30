ТВ-новости: ссора Трампа и Мэй и шансы российских олимпийцев
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ТВ-новости: ссора Трампа и Мэй и шансы российских олимпийцев

  • 30 ноября 2017

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

  • Скандал в "Твиттере" поссорил лидеров Британии и США, однако союзническим отношениям между странами эта ссора не угрожает.
  • Старшеклассники в Латвии скоро могут перейти на обучение только на латышском языке. Что думают об этом русскоязычные жители страны?
  • Почему российский телеканал RT не сможет работать в конгрессе США и какие ответные меры готовит Москва?
  • Россия готовится к жеребьевке чемпионата мира по футболу в надежде улучшить свой имидж. Поездка россиян на зимнюю Олимпиаду, впрочем, под большим вопросом. Что говорят спортсмены, которые могут пропустить Игры?