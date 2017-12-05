ТВ-новости: Долгий день Михаила Саакашвили

В выпуске новостей от 5 декабря:
- Мы поговорим с нашим корреспондентом в Лозанне о том, допустит ли Международный олимпийский комитет российских спортсменов к Играм в Пхёнчхане. О решении будет объявлено сегодня вечером.
- И узнаем последние новости из Киева, где сегодня СБУ сначала арестовала Михаила Саакашвили, а потом его освободили сторонники.
- А также услышим сторонников и противников антииммиграционного указа Дональда Трампа. Верховный суд поддержал запрет президента на въезд в США граждан шести преимущественно мусульманских стран.
- А также в рубрике "Из архивов Би-би-си" мы узнаем, куда могли завести полвека назад автомобильные навигаторы, которые спутниковыми, как вы догадываетесь, не были.