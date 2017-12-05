Как в Киеве пытались задержать Саакашвили

Власти Украины обвиняют экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии в содействии преступной группировке. После кратковременного задержания и освобождения Саакашвили вместе со сторонниками направился к Верховной Раде Украины и призвал к импичменту президента Петра Порошенко.