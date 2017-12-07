ТВ-новости: новый срок Путина - "злодейство особой пробы"
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ТВ-новости: новый срок Путина - "злодейство особой пробы"

  • 7 декабря 2017

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске новостей от 7 декабря:

  • "Немолодой гладиатор с картонным мечом". Последнее слово Алексея Улюкаева.
  • Есть ли у западных стран понимание того, как вести себя с Владимиром Путиным в ближайшие шесть лет? В среду он объявил об участии в президентских выборах, исход которых считают предрешенным.
  • Россия говорит о разгроме исламистов в Сирии, но оставляет там свои войска. Один из руководителей американской операции в Сирии и Ираке рассказывает о задачах коалиции в регионе.
  • Публике представлен один из самых древних и хорошо сохранившихся скелетов нашего дальнего предка, австралопитека, получившего имя Маленькая ножка.