ТВ-новости: новый срок Путина - "злодейство особой пробы"

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске новостей от 7 декабря:
- "Немолодой гладиатор с картонным мечом". Последнее слово Алексея Улюкаева.
- Есть ли у западных стран понимание того, как вести себя с Владимиром Путиным в ближайшие шесть лет? В среду он объявил об участии в президентских выборах, исход которых считают предрешенным.
- Россия говорит о разгроме исламистов в Сирии, но оставляет там свои войска. Один из руководителей американской операции в Сирии и Ираке рассказывает о задачах коалиции в регионе.
- Публике представлен один из самых древних и хорошо сохранившихся скелетов нашего дальнего предка, австралопитека, получившего имя Маленькая ножка.