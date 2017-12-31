Родом из Донбасса: главные факты о рубиновых звездах Кремля
2 ноября 2017 года исполнилось 80 лет одному из главных символов СССР, растиражированному в миллионах изображений - кремлевским звездам.
Звезды, ставшие символом Советского Союза, создавали в Донбассе местные стекольщики.
- Звезды Кремля: большевистская твердость и путинская эклектика
- Храм Василия Блаженного: визитной карточке России - 450
- Студия Лебедева подобрала Москве символ - красную звезду
За всю историю звезды на Кремле гасли дважды: во время Великой Отечественной войны и по указу первого президента России Бориса Ельцина во время съемок фильма "Сибирский цирюльник" Никиты Михалкова.
Русская служба Би-би-си выяснила, во сколько обходится содержание рубиновых звезд.