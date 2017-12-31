Родом из Донбасса: главные факты о рубиновых звездах Кремля

Media playback is unsupported on your device О чем молчат звезды Кремля: факты о рубиновых символах власти

2 ноября 2017 года исполнилось 80 лет одному из главных символов СССР, растиражированному в миллионах изображений - кремлевским звездам.

Звезды, ставшие символом Советского Союза, создавали в Донбассе местные стекольщики.

За всю историю звезды на Кремле гасли дважды: во время Великой Отечественной войны и по указу первого президента России Бориса Ельцина во время съемок фильма "Сибирский цирюльник" Никиты Михалкова.

Русская служба Би-би-си выяснила, во сколько обходится содержание рубиновых звезд.