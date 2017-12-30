60 лет в космосе: достижения космической гонки

Media playback is unsupported on your device 60 лет в космосе: достижения комической гонки

4 октября 1957 года Советский Союз запустил в космос первый в мире искусственный спутник Земли - "Простейший спутник-1". Слово "спутник" 60 лет назад зазвучало на всех языках планеты, а сигнал "бип-бип", который передавал аппарат, услышали все радиолюбители.

Спутник весом 84 кг по размеру был чуть больше баскетбольного мяча и облетал Землю за 98 минут.

Запуск "Спутника-1" стал своего рода выстрелом стартового пистолета, который запустил космическую гонку между СССР и США. В космос отправляли собак, обезьян, пока 12 апреля 1961 года не случилось настоящее потрясение для американцев: СССР отправил в космос первого человека - Юрия Гагарина.

Затем началась борьбу за Луну. Она закончилась поражением СССР: 20 июля 1969 года миссия "Аполлон-11" завершилась высадкой Нила Армстронга и Базза Олдрина на спутнике Земли.