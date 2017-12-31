"На улицах были танки, в ответ мы получили :-) ", - интервью изобретателя смайлика
- 31 декабря 2017
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19 сентября 1982 года доктор Скотт Фалман из университета Карнеги - Меллон в Питтсбурге отправил в электронном письме знак ":-)".
Тогда он еще не знал, что его станут использовать во всем мире.
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Как рассказал Фалман, первый смайлик из России он получил в 1991 году во время путча: "Мы посылали своим друзьям сообщения, все ли с ними в порядке, и в ответ приходили смайлики. Это было круто".