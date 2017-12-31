Media playback is unsupported on your device "На улицах были танки, в ответ мы получили :-) " - интервью изобретателя смайлика

19 сентября 1982 года доктор Скотт Фалман из университета Карнеги - Меллон в Питтсбурге отправил в электронном письме знак ":-)".

Тогда он еще не знал, что его станут использовать во всем мире.

Как рассказал Фалман, первый смайлик из России он получил в 1991 году во время путча: "Мы посылали своим друзьям сообщения, все ли с ними в порядке, и в ответ приходили смайлики. Это было круто".