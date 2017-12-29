5 вещей из космоса, которыми вы пользуетесь
- 29 декабря 2017
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С запуском первого спутника 4 октября 1957 года космос вошел в нашу жизнь, принес массу нововведений и даже стал частью моды.
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