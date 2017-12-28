40 лет в космосе: что сделали для нас зонды "Вояджер"?

Media playback is unsupported on your device За время работы аппараты передали на Землю десятки фотографий

Зонды "Вояджер-1" и "Вояджер-2" были отправлены за пределы Солнечной системы 40 лет назад - и изучают глубины космоса по сей день.

За время работы аппараты передали на Землю десятки фотографий.

"Вояджеру-1" впервые удалось в одном снимке запечатлеть вместе Землю и Луну.

"Вояджер-2" - единственный космический аппарат, достигший Урана и Нептуна.