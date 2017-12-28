40 лет в космосе: что сделали для нас зонды "Вояджер"?
- 28 декабря 2017
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
Google+Поделиться сообщением в Google+
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
Зонды "Вояджер-1" и "Вояджер-2" были отправлены за пределы Солнечной системы 40 лет назад - и изучают глубины космоса по сей день.
За время работы аппараты передали на Землю десятки фотографий.
- Зачем Арабским Эмиратам выращивать на Марсе клубнику и пальмы?
- Илон Маск обещает отправить экспедицию на Марс в 2024 году
- НАСА в поисках жизни хочет поглубже копнуть Европу
"Вояджеру-1" впервые удалось в одном снимке запечатлеть вместе Землю и Луну.
"Вояджер-2" - единственный космический аппарат, достигший Урана и Нептуна.